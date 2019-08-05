Индексы Мосбиржи и РТС продолжают снижение из-за внешнего фона

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник продолжают снижаться. Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,96%, до 2649,16 пункта, индекс РТС снизился на 0,84%, до 1282,29 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:15 мск снизился на 0,22%, до 65,128 рубля, курс евро вырос на 0,61%, до 72,918 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,87%, до $60,73 за баррель.

В понедельник российский рынок продолжает демонстрировать ослабление в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что с 1 сентября на китайские товары стоимостью $300 млрд будут введены 10-процентные тарифы. Кроме того, влияние оказало подписание президентом США второго пакета санкций по "делу Скрипалей", где основным пунктом, вызывающим опасения рынка, является запрет "кредитования российского правительства американскими банками".

Однако, судя по данным детализации второго пакета санкций США, его введение не приведет к значимому непосредственному ущербу российскому рынку, поскольку из-под санкций выведены любые покупки американскими банками рублевых ОФЗ и торговля евробондами на вторичном рынке, рассказал аналитик ИК "Фридом Финанс" Александр Осин.

Тем не менее, добавил он, информационное подавление интереса к риску отыгрывается усилением настороженности игроков и, как следствие, продажами.

Во вторник в "Фридом Финанс" будут воздерживаться от покупок, однако представляют возможным восстановление индекса Мосбиржи выше отметок середины торгового дня понедельника по итогам недельных торгов.

Ожидаемый диапазон закрытия торгов 6 августа для индекса Мосбиржи и курса USDRUB составляет, по оценкам ИК "Фридом Финанс", 2580 - 2675 пунктов и 63,65-66,55 рубля за доллар.

Пока российский рынок сдержанно реагирует на негатив извне, также добавил главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

"При этом индекс Мосбиржи вплотную подошел к двойной поддержке в виде уровня 2640 пунктов и среднесрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов декабря 2018 года. Это поддержка является существенным препятствием на пути к реализации цели снижения - диапазона 2550-2590 пунктов. В случае улучшения внешнего фона, "быки" могут воспользоваться ею и организовать коррекционный рост, которому также поспособствует желание игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям", - считает он.

Зварич отметил, что, несмотря на снижение цен на нефть и бегство инвесторов от риска, рубль выглядит лучше большинства валют развивающихся рынков, что можно объяснить падением российской валюты в конце прошлой недели, в результате чего часть игроков решила зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям в долларе.

Финансовый аналитик "БКС Премьер" полагает, что во вторник российский рынок может продолжить корректироваться в направлении зоны 2600-2620 пунктов по индексу Мосбиржи.