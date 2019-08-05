Урожай зерна в Ростовской области в 2019 году на 7% превысил прошлогодние показатели

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 августа. /ТАСС/. Урожай зерна, собранного в 2019 году в Ростовской области, на 7% превысил показатели за прошлый год, качество зерна очень высокое, сообщил в понедельник губернатор региона Василий Голубев.

"Мы уже собрали 11 млн 140 тыс. т зерновых, это плюс 7% к урожаю прошлого года. Отличительной особенностью текущего урожая является очень хорошее качество зерна, от 85 до 90% - это продовольственное зерно", - рассказал он в эфире телеканала "Дон-24". По словам Голубева, такого качества зерна не было в течение последних десяти лет.

В 2017 году аграрии области увеличили сбор зерна на 13%, до рекордных 13,2 млн т. Как ранее сообщал министр сельского хозяйства и продовольствия области Константин Рачаловский, урожай 2019 года мог потенциально превысить уровень двухлетней давности, однако этому воспрепятствовала стоявшая в регионе жаркая погода.