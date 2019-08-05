Структура Дмитрия Лобяка направила требование о выкупе акций "Уралкалия"

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Rinsoco Trading Co Limited, подконтрольная белорусскому бизнесмену Дмитрию Лобяку, направила акционерам "Уралкалия" требование о выкупе обыкновенных акций по цене 120 рублей за бумагу, сообщает "Уралкалий".

Список владельцев акций будет составлен по состоянию на 20 сентября.

Ранее в июне Сбербанк сократил долю в капитале "Уралкалия" до нуля с 10,18%, пакет был продан Rinsoco Trading Co Limited по цене в 89,3 руб. за бумагу.

"Уралхим" Дмитрия Мазепина и Rinsoco Trading Co Limited совместно контролируют 96,73% акций компании.

"Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край).