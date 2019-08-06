Чистая прибыль "Полюс" по МСФО за I полугодие выросла почти в три раза

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль золотодобывающей компании "Полюс" в январе-июне 2019 года увеличилась по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,8 раза и достигла 61,6 млрд рублей, следует из отчета "Полюса".

Скорректированный показатель EBITDA в рублях в отчетный период вырос на 39,7%, до 70,7 млрд рублей. Выручка за отчетный период возросла на 37%, до 106,9 млрд рублей, операционная прибыль - на 35%, до 58,3 млрд рублей.

Во втором квартале 2019 года чистая прибыль компании увеличилась в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 26,8 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 34,8%, до 38,7 млрд рублей. Выручка "Полюса" за отчетный период выросла на 33,5%, до 57,7 млрд рублей.

В долларовом выражении скорректированная чистая прибыль компании в первом полугодии 2019 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 11%, до $608 млн, скорректированная EBITDA выросла на 29%, до $1,09 млрд. Выручка в отчетный период выросла на 26%, до $1,648 млрд, операционная прибыль - также на 26%, до $902 млн.

Капитальные затраты компании за шесть месяцев составили $253 млн, что на 37% ниже, чем годом ранее. Во втором квартале капитальные затраты достигли $154 млн, что на 56% выше, чем в I квартале, и на 30% ниже, чем в аналогичный период прошлого года, следует из сообщения.

На конец июня 2019 года чистый долг "Полюса" составил $3,639 млрд, что 13% выше, чем годом ранее, и на 21% выше показателя на конец первого квартала. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 1,7x против 1,5x на конец прошлого квартала, что обусловлено ростом чистого долга во втором квартале.

О компании

"Полюс" - крупнейший производитель золота в России с активами в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия). В 2018 году компания добыла 2,4 млн унций золота.

Основным бенефициаром компании является сын Сулеймана Керимова Саид.