Сухую золу с "сибирских Мальдив" начнут продавать до конца года

Золоотвал ТЭЦ-5 в Новосибирске привлекает большое внимание своим необычным, ярко-голубым цветом воды. Сибиряки фотографируются у золоотвала, прозванного "сибирскими Мальдивами", и выкладывают фото в соцсети. Искусственное озеро привлекло внимание и иностранной прессы. Местные СМИ утверждают, что он может быть опасным для здоровья человека, но, по данным собственника объекта, пруд не представляет опасности для окружающей среды. Однако, поскольку данный объект является частью технологического процесса новосибирской ТЭЦ-5, нахождение посторонних лиц, не прошедших инструктаж, на опасном производственном стратегическом объекте запрещено.

НОВОСИБИРСК, 6 августа. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК) планирует начать продавать золошлаковый материал с золоотвала новосибирской ТЭЦ-5, прозванного "сибирскими Мальдивами" за бирюзовый цвет воды. Ожидается, что до конца 2019 года будет получено разрешение и заключение государственной экологической экспертизы, сообщил во вторник ТАСС главный инженер ТЭЦ-5 Юрий Скрябин.

"В ноябре - декабре, может быть, уже получим решение государственной экологической экспертизы со всеми <...> заключениями, оценкой воздействия на окружающую среду анализами. Возможна, конечно, задержка, но до конца года мы ее получим", - сказал Скрябин.

Экологическая экспертиза проверяет химическую, радиоактивную и микробиологическую безопасность золошлаков, а также утверждает технологию производства золошлакового материала, получаемого в результате деятельности конкретной станции, регламентирует срок действия данного заключения. По словам главного инженера ТЭЦ-5, к СГК уже обратился фермер, который готов купить золошлаки для отсыпки нижнего слоя дороги. При этом специалисты компании уже реализуют сухую золу, а сама СГК использует ее для отсыпки дорог на своих территориях.

СГК - один из крупнейших энергохолдингов России, работает в Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях, республиках Хакасии и Туве. Золоотвал №2 ТЭЦ-5 работает с 2008 года.