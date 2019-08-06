Обменный курс юаня к доллару достиг минимума с мая 2008 года

ПЕКИН, 6 августа. /ТАСС/. Народный банк Китая (центробанк) понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 458 базисных пунктов, до 6,9683 юаня за доллар. Согласно статистике регулятора, это минимальное значение курса валютной пары с 20 мая 2008 года.

Ослабление юаня к американской валюте длится четвертый рабочий день подряд. Накануне центробанк КНР понизил курс жэньминьби до 6,9225 за доллар, после чего Министерство финансов США причислило Китай к валютным манипуляторам и призвало Пекин к транспарентности в данном вопросе.

Как сказал бывший глава департамента статистического анализа Народного банка Китая Шэн Сунчэн, слова которого приводит финансовый портал "Диицайцзин", "в то время как юань обесценился по отношению к доллару, он оставался стабильным к корзине ключевых иностранных валют". "В долгосрочной перспективе курс, как ожидается, будет стабильным, - продолжил Шэн Сунчэн. - Это необходимо, в том числе для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, они должны быть сосредоточены на ведении бизнеса, а не на валютных спекуляциях".

Как передает портал, специалисты инвестиционной компании "Синшитоуцзы" считают, что "краткосрочное обесценение юаня не вызывает опасений". "В среднесрочной и долгосрочной перспективах курс будет стабилен. Этому, в том числе будет способствовать развитие китайского финансового рынка, - сказано в материале. - Существенных колебаний на рынке не предвидится, после краткосрочных флуктуаций курс вернется к стабильному значению".

Народный банк КНР опубликовал 6 августа заявление, в котором выступил против обвинений США в валютных манипуляциях. В документе сказано, что "Соединенные Штаты безосновательно причислили Китай к валютным манипуляторам", и что "такие односторонние действия не только нанесут серьезный ущерб международному финансовому порядку, приведут к волнениям на финансовом рынке, но и значительно затруднят восстановление мировой экономики и глобальной торговли".

По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 году - еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года юань укрепился к американской валюте на 6,2%, в 2018 году - опустился на 5,1%.