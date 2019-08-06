Исследование: пятая часть купленной в интернете одежды возвращается продавцу

СТОКГОЛЬМ, 6 августа. /ТАСС/. Согласно данным нового исследования в области электронной коммерции, проведенного в Гётеборгском университете, 22% приобретенной через интернет одежды, как правило, возвращается продавцу. В то же время сама операция возврата оказывает отрицательное воздействие на окружающую среду в виде выбросов углекислого газа и расходуемой транспортными средствами энергии.

По мнению авторов исследования, для предотвращения этого негативного эффекта необходимо предоставлять покупателю более полную информацию о предлагаемом товаре.

"Когда покупатели возвращают товар, они зачастую думают, что процесс этот исключительно прост. Однако во многих случаях, по нашим наблюдениям, проделываемый одеждой путь оказывается очень большим", - говорит в интервью телеканалу SVT один из авторов исследования, профессор индустриальной и финансовой экономики и логистики Майкл Браун.

По его словам, при возврате фактическому отправителю заказанные через шведские компании товары могут преодолевать тысячи километров. Нередко происходит так, что, поступив сначала к продавцу-посреднику, они пересылаются дальше, например, в Польшу или куда-нибудь в Азию, где проверяются, заново упаковываются и возвращаются отправителю для новой продажи.

Авторы исследования отмечают, что пользующиеся интернет-покупками в массе своей имеют тенденцию к заказу большего количества предметов одежды, чем планируют оставить. Это может объясняться неуверенностью в отношении фасона, размера или цвета. Такая несложная мера как предоставление более полной информации о товаре может существенно сократить количество возвратов. Особенно необходимы более совершенные гиды по размерам.