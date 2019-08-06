Трамп обещает продолжить помощь фермерам на фоне прекращения Китаем закупки продовольствия

ТАСС, 6 августа. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов продолжить в будущем году оказание финансовой помощи американским фермерам, если Китай и далее будет ограничивать закупки сельхозпродукции из Соединенных Штатов или повысит на них пошлины. Об этом он написал во вторник на своей личной странице в сети Twitter.

"Как они убедились в последние два года, наши прекрасные фермеры знают, что Китай не сможет нанести им ущерб, потому что их президент встал на их защиту и сделал то, что не сделал никакой другой президент. И я сделаю это снова в будущем году, если понадобится!" - написал Трамп, имея в виду меры поддержки американских сельхозпроизводителей.

Китай временно прекратил закупки сельхозпродукции из США и не исключает повышение пошлин на такую продукцию, сообщило в понедельник агентство Синьхуа. Этот шаг был предпринят в ответ на решение американской стороны ввести пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд.

В конце июля стало известно, что власти США намерены выделить $12 млрд помощи фермерам, которых затронуло торговое противостояние США с Китаем и рядом других стран, в том числе государствами Евросоюза.