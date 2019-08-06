Крупные компании получат скидку в размере 5-10% на таможенное обеспечение

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Крупные компании, с уставным капиталом более 100 млн рублей и работающие более пяти лет, смогут вносить на 5% меньше средств в качестве генерального обеспечения по уплате таможенных пошлин и налогов. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что воспользоваться возможностью уменьшить сумму генерального обеспечения смогут компании, которые зарегистрированы не менее пяти лет, с уставным капиталом не менее 100 млн рублей и которые не менее 30 раз в год выступали декларантом таможенной процедуры с генеральным обеспечением. При этом сумма генерального обеспечения не может быть менее 50 млн рублей.

С 2024 года по тем же правилам компании смогут получить скидку в 10% от стоимости таможенных пошлин и налогов, указывается постановлении кабмина.

Документ вступает в силу спустя 30 дней с момента официального опубликования.

Генеральное обеспечение по уплате таможенных пошлин и налогов - это сумма, которую должна вносить компания в случае поставки товаров на территорию РФ, как залога уплаты всех таможенных пошлин и налогов. Обеспечение может быть предоставлено денежным залогом, банковской гарантией, поручительством или залогом имущества.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ФТС, генеральное обеспечение применяется в случае, если одно и то же лицо в определенный период времени совершает несколько таможенных операций.