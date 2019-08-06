Тайвань внедрит цифровые решения для управления спросом в умных сетях

ТАСС, 6 августа. Оптимизация нагрузки электросетей и управление спросом с помощью цифровых решений будет приоритетным направлением развития энергетики в Тайване. Об этом сообщила в интервью Energy Insider первый заместитель генерального директора Taiwan Smart Grid Association Чэнь Иенхоу.

Ассоциация энергопровайдеров заинтересована в балансировании спроса и потребления энергии с помощью IT-решений. С помощью анализа ценовой динамики планируется ввести многоуровневую систему ценообразования, которая позволит снижать стоимость электроэнергии в периоды с низким потреблением и повышать в условиях пиковой нагрузки, моделируя ключевые показатели сети.

Ежегодно на Тайване устанавливается до 200 тыс. новых интеллектуальных счетчиков электроэнергии. Ожидается, что уже к концу 2019 года ими будет оснащена половина острова, что составит в общей сложности 6 млн устройств. В условиях модернизации электросетей приоритетная задача на сегодняшний день - внедрить технологии управления спросом и усовершенствовать существующую бизнес-модель.

