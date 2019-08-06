Ставропольские ветеринары отвергли обвинения в выдаче разрешений на просроченные продукты

СТАВРОПОЛЬ, 6 августа. /ТАСС/. Специалисты управления ветеринарии Ставропольского края проверили сообщения о якобы имевшейся поставке некачественных продуктов в детские сады региона и не обнаружили нарушений в своей работе, сообщили во вторник журналистам в управлении.

В конце июля Россельхознадзор сообщил о нарушениях, выявленных в Ставропольском крае. В частности, отмечалось, что ветслужба выдала сопроводительные документы на просроченные продукты питания, которые предназначались для детсадов Труновского района. Также сообщалось об оформлении для восьми детских садов Левокумского района, оздоровительно-образовательного центра и санатория электронных сертификатов на говядину таким образом, что установить происхождение мяса оказалось невозможно.

"В детские сады поступает качественная продукция животного происхождения, 90% ее вырабатывается на предприятиях Ставропольского края, на которых обеспечен необходимый ветеринарный контроль и безопасность выпускаемой продукции. Таковы результаты внеплановых проверок", - говорится в сообщении.

По данным управления, часть указанной в сообщениях продукции не поступала в детские сады края, это касается свинины и перепелиных яиц. Оформление документов на просроченную продукцию не подтвердилось. "Выводы федеральное ведомство делало на основании мониторинга оформляемых ветеринарных документов по системе "Меркурий", не проверяя товаросопроводительные документы и саму продукцию. Информационная система "Меркурий" не совсем совершенна и допускает неточности при оформлении документов. Это не касается качества поставляемого мяса", - пояснили в ветслужбе.

На поставляемую продукцию в крае оформляются необходимые ветеринарные документы, товарные накладные и описи индивидуальных номеров животных, что позволяет проследить происхождение продукции, отмечают в управлении. Мясо зараженных животных в регионе в продажу не поступает.

"Такое предприятие по убою больных животных в Ставропольском крае только одно. Оно прошло проверку неделю назад и получило разрешение на деятельность. Мясо зараженных животных с этого предприятия вообще не идет на реализацию ни в какие учреждения", - сообщили в управлении, уточнив, что запросов из правоохранительных органов ведомство не получало.