Цена нефти Brent упала ниже $59 за баррель впервые с 12 июня

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,67%, до $58,81 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:30 мск.

Однако после этого нефть прекратила падение, поднявшись в цене до $59,17 за баррель на 22:08 мск, что на 1,07% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

В последний раз нефть Brent была дешевле $59 12 июня.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 22:15 мск снизился на 0,39%, до 65,28 рубля, курс евро - на 0,37%, до 73,09 рубля.