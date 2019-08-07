Запущен новый транзитный контейнерный маршрут с востока через Петербург на Европу

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Компания Maersk и транспортно-экспедиторская компания "Модуль" запустили новый международный контейнерный транзитный сервис из стран Азии в Европу через морские терминалы группы Global Ports на Балтике и Дальнем Востоке, следует из совместного сообщения компаний.

Контейнеры с электроникой и комплектующими из Кореи и Японии были доставлены компанией Maersk к причалам "Восточной стивидорной компании" (входит в Global Ports) по морю на судне SCIO SKY, перегружены на терминале и в составе ускоренного контейнерного поезда отправлены на терминал "Петролеспорт" по Транссибирской магистрали. Время доставки от ВСК до ПЛП составило девять дней. Поезд прибыл на терминал 4 августа, после чего партия была перевезена судами Maersk в Гданьск.

Первая партия грузов в рамках нового сервиса 7 августа была доставлена из Азии в порты ЕС. Общее транзитное время составило 18 дней, что вдвое быстрее, чем при традиционной перевозке через Суэцкий канал, отмечается в сообщении.

Проект реализован в рамках развития ускоренной доставки транзитных грузов через территорию Российской Федерации. Maersk организует сквозную перевозку между Азией и Европой, терминалы Global Ports - перевалку в российских портах, транспортно-экспедиторская компания "Модуль" обеспечивает железнодорожную доставку и таможенное оформление грузов.

Новый сервис будет включен в стандартную глобальную сеть Maersk под кодом "Азия-Европа-19" (АЕ-19) и станет доступен для клиентов компании во всем мире.