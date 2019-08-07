Московский завод бараночных изделий вложит в модернизацию более 650 млн рублей

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Столичное предприятие "Останкинский завод бараночных изделий" подтвердил статус промышленного комплекса Москвы, который позволяет сэкономленные за счет налоговых преференций средства направлять на развитие производства. Так, до 2022 года завод планирует вложить более 650 млн рублей в модернизацию, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

"В планах "Останкинского завода бараночных изделий" - приобретение оборудования и установка новой линии снековой продукции, линии по производству сложного печенья и многое другое. Общий объем планируемых затрат на развитие предприятия с 2019 по 2022 годы составит 660 млн рублей", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что завод получил статус промкомплекса в 2016 году. Он присваивается на 10 лет, но требует ежегодного подтверждения. Чтобы получить статус, завод должен соблюдать ряд критерий в части инвестирования, фонда оплаты труда и выручки.

"Статус промышленного комплекса позволяет заводу экономить до 25% от общего объема обязательных платежей. В частности, за год "Останкинский завод бараночных изделий получил 2,5 млн рублей льгот. Меры поддержки позволяют предприятию вкладывать больше средств в развитие производства и наращивание объемов выпуска продукции", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Он добавил, что взамен город получает инвестиции, рабочие места, налоговые поступления, а в случае с предприятиями пищевой промышленности - еще и продовольственную безопасность региона.

На сегодняшний день "Останкинский завод бараночных изделий" производит сушки, баранки, хлебные палочки и затяжное печенье. В 2018 году предприятие модернизировало участок подготовки сырья и четыре производственные линии, вложив 17 млн рублей.

О статусе

Статус промышленного комплекса позволяет снизить налог на прибыль в бюджет Москвы с 17% до 12,5%. Также вдвое снижена ставка налога на имущество - текущая ставка 2,2% от балансовой стоимости имущества или 1,5% от кадастровой стоимости. Земельный налог снижен на 80% и составляет 20% от суммы начисленного налога. Ставка арендной платы за землю составляет 0,3% от кадастровой стоимости участка вместо обычных 1,5%. Сегодня таким статусом обладает 49 московский производителей, в том числе "Царицыно", "Московская фармацевтическая фабрика", "Хлебозавод № 24", "Ударница", "Большевичка", "Вимм-Билль-Дан" и другие.