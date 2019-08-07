Нацбанк Белоруссии снижает ставку рефинансирования с 14 августа до 9,5% годовых

МИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Национальный банк Белоруссии принял решение снизить с 14 августа ставку рефинансирования до 9,5% с 10% годовых. Об этом в среду сообщает пресс-служба регулятора.

"С 14 августа 2019 года ставка рефинансирования снижается с 10 до 9,5% годовых, ставка по кредиту овернайт - с 11,5 до 10,75% годовых, ставка по депозиту овернайт - с 8,5 до 8,25% годовых", - сказано в сообщении, размещенном на сайте Нацбанка по итогам заседания по денежно-кредитной политике.

В Нацбанке отметили, что во II квартале 2019 года интенсивность инфляционных процессов замедлилась. "Оценка прироста потребительских цен с исключением сезонности за II квартал 2019 года показывает его снижение ниже целевого уровня 5% (в течение предыдущих трех кварталов прирост находился выше данного параметра)", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что принятые решения в области процентной политики обеспечивают "сохранение ее нейтрального характера в условиях прогнозируемого замедления инфляционных процессов и достижение поставленной цели по инфляции на 2019 год".

"Снижение ставок по кредиту овернайт и депозиту овернайт обеспечит сужение коридора процентных ставок по инструментам регулирования ликвидности банков и будет способствовать повышению эффективности трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики, - отмечает регулятор. - Дальнейшие решения в области ключевых процентных ставок Национального банка будут зависеть от соотношения между инфляционными и дефляционными факторами".

Прежнее значение ставки рефинансирования оставалось неизмененным с 27 июня 2018 года.

Следующее заседание правления Национального банка Белоруссии по денежно-кредитной политике запланировано на 6 ноября.