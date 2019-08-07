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Глава Ставрополья доложил Путину о планах нарастить экспорт продукции АПК до $1 млрд

Губернатор региона Владимир Владимиров также сообщил, что в крае растет производство молока и мяса

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Экспорт сельхозпродукции из Ставропольского края к 2024 году вырастет до $1,031 млрд. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы в 2024 году должны на $1,031 млрд экспортировать продукции со Ставропольского края. Сегодня стартуем с $340 (млн)", - сказал он.

Докладывая о ситуации в агропромышленном комплексе (АПК), губернатор сообщил, что к настоящему времени уже убрано 96% зерновых. Ожидается, что итоговый сбор будет на 3% больше, чем в прошлом году. По его словам, в регионе растет производство молока и мяса. По итогам года планируется произвести 1,4 тыс. тонн хлопка.

Владимиров рассказал президенту о мерах, которые власти края принимают для социального развития сельских территорий. В частности, по его словам, регион рассчитывает в текущем году получить на эти цели 841 млн рублей. Эти средства планируется направить в том числе на строительство и реконструкцию дорог.

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Путин, Владимир ВладимировичВладимиров, Владимир ВладимировичРоссияСтавропольский край
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