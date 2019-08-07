Евросоюз создал базу данных для проверки подлинности европейских вин

БРЮССЕЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия объявила о создании единой общеевропейской баз данных для проверки подлинности европейских спиртных напитков, входящих в систему защищенных географических наименований. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Еврокомиссии.

"База данных eAmbrosia включает 3200 наименований вин и спиртных напитков, производимых в странах ЕС, подтвержденных системой защищенных географических названий", - говорится в документе.

База открыта для свободного общественного доступа, включает названия вина, страну производства, его товарный код и дату внесения в систему и прямые ссылки на сайты производителей и полную спецификацию продукта.

Эта база объединила данные действовавших ранее в странах ЕС трех независимых баз данных (E-Bacchus, e-Spirit и DOOR), которые объединяли вина, спиртные напитки и продукты питания.