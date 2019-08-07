Ульяновская область создаст логистические хабы на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии

УЛЬЯНОВСК, 7 августа. /ТАСС/. Ульяновская область намерена открыть логистические хабы в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в 2020 году для увеличения экспорта продукции и достижения целевых показателей нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Об этом сообщил в среду ТАСС председатель совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области Руслан Гайнетдинов.

"Нам интересен Ближний Восток, скорее всего, будет либо Дубай, либо Эмираты, либо Саудовская Аравия, Бахрейн. Далее - это Юго-Восточная Азия, причем необязательно, что это будет Китай. В 2020 году планируется создать хабы, сейчас будем проводить анализ", - сказал собеседник агентства.

Гайнетдинов пояснил, что при выборе места для создания хаба будут учитываться потребности бизнеса, конкретных предприятий. "Где мы будем продавать, там и будем формировать нашу логистическую инфраструктуру", - уточнил он.

По его словам, у каждого региона есть своя специфика, исходя из этого необходимо подбирать ульяновские предприятия, которые смогут поставлять продукцию на экспорт в ту или иную страну. "Если еврозона - это строительные материалы, интерьер, то Ближний Восток - это промышленное оборудование, зачастую связанное с нефтегазохимической отраслью. Юго-Восточный регион - это, скорее, продукция питания, хотя не исключается и приборостроение", - добавил Гайнетдинов.

Ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщал, что три логистических хаба будут созданы на территории Восточной Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии для продвижения продукции Ульяновской области на мировой рынок. В Восточной Европе уже определено место под такой хаб - в Праге.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов ("Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта") и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 млрд долларов.