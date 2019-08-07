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Перевозки пассажиров двухэтажными поездами в январе-июле выросли на треть

За отчетный период двухэтажные составы ФПК перевезли 3,4 млн человек

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Число перевезенных пассажиров двухэтажными поездами АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") в январе-июле 2019 года увеличилось на 32% относительно аналогичного периода прошлого года, до 3,4 млн человек, следует из сообщения РЖД.

В июле 2019 года двухэтажными поездами путешествовали 675 тыс. человек, что в 1,7 раза выше показателей июля прошлого года.

Доля перевозок пассажиров двухэтажными поездами от общего объема перевозок АО "ФПК" в дальнем следовании составила 6%.

Наиболее популярными направлениями в январе-июле стали Москва - Воронеж (25% от общего объема перевозок двухэтажными поездами), Москва - Санкт-Петербург (25%), Москва - Адлер (8,7%) и Москва - Ижевск (8,6%).

Маршрутная сеть двухэтажных поездов постоянно расширяется, в настоящее время курсируют 12 пар по девяти маршрутам.

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