Астраханская область обратилась в Минтранс РФ за помощью в ремонте аварийных мостов

АСТРАХАНЬ, 7 августа. /ТАСС/. Астраханская область готова стать пилотным регионом по реализации разрабатываемой федеральной программы реконструкции и ремонта ветхих и аварийных мостов в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Регион обратился в Минтранс РФ с просьбой включить его в эту программу, сообщил в среду врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин во время встречи с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом.

В конце июня сообщалось, что министр транспорта РФ Евгений Дитрих попросил президента Владимира Путина дать поручение включить в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" программу восстановления ветхих и аварийных мостов и путепроводов. Накануне на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам обсуждалась тема разработки федеральной программы реконструкции и ремонта региональных и муниципальных мостов. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству ускорить проработку этого вопроса с регионами, а также определить источники финансирования.

"Для нас очень важно попасть в проект, и мы готовы стать пилотной областью по реализации этого проекта. Мы заинтересованы ввиду того, что на территории области расположены реки, каналы", - сказал Бабушкин.

При осмотре одного из аварийных мостов в Астраханской области власти региона сообщили, что на данный момент ведется разработка проектной документации по 19 мостам, которые находятся в наиболее изношенном состоянии. Дитрих уточнил, что в программу могут быть включены эти первоочередные объекты.

Тема ремонта мостовых сооружений в Астраханской области поднималась в мае этого года в Ахтубинске в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. Сообщалось, что в регионе более 145 из 283 мостовых объектов находятся в аварийном и неудовлетворительном состоянии. На реконструкцию только аварийных мостов требуется 2 млрд рублей, еще порядка 14 млрд рублей - на предаварийные. При этом поддержание в рабочем состоянии мостов жизненно необходимо для региона, так как одна треть населения проживает в селах на островах.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.