Орешкин заявил, что колебания цен на нефть не окажут сильного влияния на экономику России

ГОРНО-АЛТАЙСК, 7 августа. /ТАСС/. Колебания цен на нефть, вызванные ужесточением торговых войн между США и Китаем, не будут оказывать ощутимого влияния на экономику РФ. Такое мнение высказал журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Торговые войны, откат в глобализации - это то, что сильно будет бить по мировой экономике и, соответственно, по мировой промышленной динамике, по ценам на сырьевые товары. Мы уже видим, что цены на нефть опустились ниже $60. Но здесь этого бояться не стоит, потому что там экономическая конструкция с бюджетным правилом, с ценой отсечения, она как раз и выстроена для того, чтобы такие колебания внешних рынков в меньшей степени касались российской экономики", - отметил он.

Ранее на торгах в среду цена нефти Brent опустилась ниже $57 за баррель впервые с 4 января 2019 года.

Бюджетное правило

Россия с 2018 года перешла на новое бюджетное правило: дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от цены нефти выше установленной планки, направляют не на расходы, а в резервы. Базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне $40 за баррель в ценах 2017 года и подлежит ежегодной индексации на 2%.

Сверхдоходы от нефти Минфин не тратит, а направляет на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке. Затем купленная валюта зачисляется в Фонд национального благосостояния (ФНБ).