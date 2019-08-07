Трамп не обеспокоен реакцией рынков на решение США причислить КНР к валютным манипуляторам

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что не обеспокоен реакцией рынков на решение американского Минфина причислить Китай к валютным манипуляторам. Соответствующее заявление он сделал в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Огайо.

Комментируя решение финансового ведомства, а также введение дополнительных таможенных пошлин на китайский импорт, президент подчеркнул: "Кто-то должен был сделать это с Китаем. Мы должны были отстаивать свою точку зрения".

"Я думаю, что реакция рынка ожидаема, но в конечном итоге они [котировки] будут намного выше", - сказал президент. Он пояснил, что при его предшественниках Пекин замедлял американскую экономику, а действия нынешних властей привели к тому, что такая ситуация прекратилась, и начнется повышение темпов экономического роста США.

Американский промышленный индекс Dow Jones в понедельник упал на 767,27 пункта (2,90%) по итогам сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже.

В понедельник Министерство финансов США причислило Китай к валютным манипуляторам и призвало Пекин к транспарентности в данном вопросе. Трамп на прошлой неделе сообщил, что его страна с 1 сентября вводит новые пошлины в размере 10% на товары из КНР общей стоимостью $300 млрд. Одной из причин этого шага хозяин Белого дома назвал тот факт, что Китай не выполнил свое обещание увеличить закупки американской сельхозпродукции. Представители КНР заявили о готовности принять ответные меры.