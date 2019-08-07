Путепровод через пути следования "Сапсана" в Колпинском районе Петербурга откроют досрочно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Движение по новому путепроводу через железнодорожные пути в Колпинском районе Санкт-Петербурга откроют до конца 2019 года. Об этом в среду сообщил журналистам председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры города Сергей Харлашкин.

"Календарный срок сдачи объекта - май 2020 года, но подрядная организация идет с опережением, и максимум первого декабря мы ожидаем запуск рабочего движения по этой дороге. То есть с опережением на полгода подрядная организация выполняет график", - сказал Харлашкин.

Путепровод является частью объездной дороги города Колпино. Его строительство позволит увеличить пропускную способность улично-дорожной сети Колпинского района, а также разделит автомобильный и железнодорожный потоки. Работы по строительству путепровода выполняются в рамках реконструкции Оборонной улицы, в состав которой он входит. По данным пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга, после завершения работ улучшится въезд и выезд транзитного транспорта, двигающегося в направлении Санкт-Петербург - Колпино.

Значимость досрочного ввода путепровода для решения транспортной проблемы Колпина, где на переездах при проходе высокоскоростных поездов "Сапсан" скапливались многочасовые пробки, отметил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во время рабочей поездки в Колпинский район. "Транспортная инфраструктура очень важна для нашего города, переезд через железнодорожные пути - вопрос номер один", - сказал он.

Длина реконструируемого участка Оборонной улицы со строительством путепровода составляет 4,7 км. Длина путепровода - 334 м. Генподрядчик строительства четырехполосной дороги - "АБЗ-Дорстрой".