Астраханская область получит дополнительное финансирование дорожного нацпроекта

АСТРАХАНЬ, 7 августа. /ТАСС/. Минтранс РФ увеличит финансирование Астраханской области по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги", так как ситуация с качеством региональных дорог требует оперативного вмешательства федеральных властей. Об этом в среду во время рабочей поездки в Астрахань заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"По региональным дорогам, по которым сегодня проехали, 36% в нормативном состоянии, [поэтому] здесь ситуация требует оперативных мер. [Надо] довести до 50% региональных автомобильных дорог Астраханской области до нормативного состояния. Для этого нам потребуются и дополнительные расчеты. Договорились, что мы готовы такое финансирование выделять области", - сказал Дитрих, отметив, что реализация дорожного нацпроекта в регионе ведется активно.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области почти все федеральные дороги находятся в нормативном состоянии, а вот доля региональных и муниципальных не дотягивает даже до 40%. На ремонт дорог в регионе в 2019 году в рамках нацпроекта направлено более 2,3 млрд рублей. В этом году в области будут отремонтированы 19 км дорог федерального и 130 км регионального значения.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. Он должен быть реализован до 2024 года. Финансирование со стороны регионов составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд.