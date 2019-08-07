ЕЭК с 1 декабря вводит годичную квоту на импорт горячего проката из Южной Кореи и Украины

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по итогам расследования в отношении импорта отдельных видов металлопроката вводит с 1 декабря 2019 года специальную защитную меру сроком на один год в виде квоты на горячекатаный прокат из Украины и Южной Кореи, следует из сообщения ЕЭК.

В рамках квоты 1,328 млн т проката можно будет поставлять в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) без уплаты пошлины, свыше этого объема пошлина составит 20% от таможенной стоимости

"Специальная защитная мера не будет распространяться на горячекатаный прокат из развивающихся или наименее развитых стран - пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС, кроме Республики Корея, а также из государств СНГ, кроме Украины", - отмечается в сообщении комиссии.

Ровно год назад крупнейшие российские сталепроизводители - "Северсталь", НЛМК и ММК - инициировали начало защитного расследования в отношении импорта в ЕАЭС горячекатаного, холоднокатаного проката и проката с покрытием. Согласно заявлению компаний, объемы импорта этих видов проката возросли в связи с перепроизводством стали в мире и в результате применения специальных защитных и антидемпинговых мер в отношении стальной продукции в США, ЕС и Турции в 2015-2017 годах, что привело к перераспределению импорта металлопродукции на мировом рынке, и, в частности, рынке ЕАЭС.

Защитная мера недостаточна

В "Северстали" ТАСС напомнили, что компании просили ввести меру, которая, с одной стороны, позволила бы защитить рынок ЕАЭС от излишней волатильности объемов импорта, а с другой - сохранила бы традиционные объемы потребления и возможность импортировать незначительные объемы уникальной продукции.

"Данная мера вводится только на горячекатаный прокат - соответственно, холоднокатаный прокат и прокат с покрытиями остались незащищенными от возможного взрывного роста импорта, - отметила представитель компании. - Квота, установленная в таком объеме, не будет являться каким-либо ограничением для импорта, а трехмесячная отсрочка с ее введением только ухудшит ситуацию на рынке".

По словам представителя ММК, решение коллегии ЕЭК не способно защитить рынок ЕАЭС от возросшего давления со стороны иностранных производителей. "Действенной мерой было бы введение пошлин на импортную металлопродукцию, которую способны произвести российские металлурги, в том числе на холоднокатаный прокат и прокат с покрытием", - считают в компании.

В НЛМК, тем не менее, отметили, что данное решение "позволит смягчить последствия от "эффекта домино" на мировом рынке стали", но лишь в сегменте горячекатаного проката. "Риски ущерба производителям холоднокатаного проката и проката с покрытиями остаются актуальными на фоне избытка мощностей и роста протекционизма", - сказал представитель компании.

Как говорилось в заявлении компаний в августе прошлого года, с 2015 по 2017 год импорт горячекатаного проката в ЕАЭС вырос в абсолютных показателях на 25,9%, а максимума достиг в 2017 году, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 45,8%, что, соответственно, привело к сокращению доли продаж горячекатаного проката, произведенного в ЕАЭС. Подобная негативная динамика наблюдалась и в отношении холоднокатаного проката и проката с покрытием, произведенного в ЕАЭС, отмечали сталепроизводители.