Срок давности по делам о непредоставлении данных Росстату могут увеличить до двух лет

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Срок давности по административным делам о непредоставлении или несвоевременном предоставлении респондентами первичных статистических данных, а также предоставлении недостоверных сведений может быть увеличен с двух месяцев до двух лет. Соответствующий проект изменений в КоАП подготовлен Минэкономразвития и размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Существующий двухмесячный срок давности является недостаточным при необходимости привлечения к административной ответственности лиц, совершивших административное правонарушение повторно при предоставлении форм федерального статистического наблюдения, имеющих годовую периодичность", - указывается в обосновании разработки документа.

В настоящий момент в течение двух месяцев Росстатом и его территориальными органами должно быть в полном объеме реализовано административное производство по делам об административных правонарушениях, как выявленных самостоятельно, так и возбужденных на основании материалов, поступивших от других субъектов официального статистического учета. "При этом объем и качество подготовки материалов, поступающих от иных субъектов официального статистического учета, не всегда оказываются достаточными для возбуждения и/или рассмотрения дела об административном правонарушении", - указывается в пояснительной записке к законопроекту.

Необходимость подготовки дополнительных запросов для их уточнения и анализа зачастую требует времени, выходящего за пределы законодательно установленного срока давности привлечения к административной ответственности.

"Сложившаяся ситуация, по независящим от Росстата объективным причинам, усложняет составление в установленном порядке протоколов об административных правонарушениях, а в ряде случаев делает это невозможным, что позволяет респондентам избегать привлечения к административной ответственности и тем самым препятствует соблюдению законодательно установленного принципа равенства перед законом, а также ставит под угрозу обеспечение общества и государства достоверной и полной официальной статистической информацией", - заключают разработчики.