"Лаборатория Касперского" создаст антивирус для госорганов Вьетнама

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. "Лаборатория Касперского" заключила контракт на создание антивируса с госструктурой Вьетнама, отвечающей за информационную безопасность. Об этом говорится в сообщении Минкомсвязи России.

"22 мая "Лаборатория Касперского" в числе пяти российских ИТ-компаний заключила соглашение с ведущим поставщиком телекоммуникационных и ИТ-услуг Вьетнама Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT). Церемония подписания прошла в рамках встречи премьер-министров двух стран Дмитрия Медведева и Нгуен Суан Фука. Подписанию предшествовала бизнес-миссия российских компаний во главе с [замглавы Минкомсвязи РФ] Михаилом Мамоновым во Вьетнам в феврале. Оператором межгосударственного взаимодействия по подготовке российско-вьетнамских соглашений выступила Минкомсвязь России", - говорится в публикации.

Отмечается, что в рамках контракта вьетнамская сторона получит доступ к антивирусной базе и основным программным компонентам "Лаборатории Касперского". Планируется, что первые несколько тысяч госслужащих Вьетнама начнут использовать совместное решение до конца 2019 года. Российская компания также поможет Вьетнаму в подготовке кадров в сфере информационной безопасности. В первом квартале 2019 года сотрудники "Лаборатории Касперского" уже провели первый тренинг для коллег из Вьетнама.

"Я рад, что наше с Вьетнамом сотрудничество в сфере информационных технологий приносит первые плоды. Вскоре будет объявлено и о других контрактах наших компаний. Мы видим во Вьетнаме дружественную страну, надежного и долгосрочного партнера, но подобную работу по поддержке российского ИТ-экспорта ведем и с другими государствами", - прокомментировал Мамонов. Его слова приводятся в публикации.