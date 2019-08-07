В Лондоне заявили о готовности заключить торговую сделку с США сразу после Brexit

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Великобритания надеется заключить соглашение о свободной торговле с США в кратчайшие сроки после реализации Brexit. Об этом глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб заявил в среду на совместной с американским госсекретарем Майклом Помпео пресс-конференции в Госдепартаменте.

"Президент [США Дональд] Трамп вновь ясно дал понять, что хочет заключить амбициозное соглашение о свободной торговле с Великобританией. Я надеюсь, мы сможем сделать это как можно раньше после того, как мы покинем ЕС 31 октября", - сказал Рааб.

"Этот кабинет совершенно решительно настроен покинуть ЕС к концу октября. <...> В то же время мы настроены использовать глобальные возможности для Великобритании за пределами Европы", - добавил он, отметив что в целом в вопросе Brexit Лондон намерен "уменьшать риски, что бы ни случилось".

В конце июля газета Gardian сообщала, что Конгресс США может проголосовать против заключения соглашения о свободной торговле с Великобританией, если Соединенное Королевство в процессе выхода страны из Евросоюза пересмотрит Белфастское соглашение, которое регулирует отношения между югом и севером Ирландии. "Я уверен, что при любом достигнутом решении мы сможем выполнять фундаментальные обещания, содержащиеся в Белфастском соглашении", - заявил Помпео на пресс-конференции.

Глава британского МИД заверил журналистов, что "при любом сценарии Brexit без сделки" Лондон "сделает все, чтобы избежать "жесткой границы" на острове Ирландия.

27 июля новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп договорились начать переговоры по соглашению о свободной торговле между странами сразу же после Brexit.