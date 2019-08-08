Число патентных сделок в Москве в розничной торговле увеличилось на 14% в 2019 году

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Поступления в бюджет города Москвы от патентной системы налогообложения увеличились в первом полугодии 2019 года на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самой востребованной отраслью является розничная торговля, ее прирост составил 14%, сообщила в четверг пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города Москвы.

"Поступления в бюджет города Москвы от патентной системы налогообложения увеличились в первом полугодии 2019 года на 10,6% к аналогичному периоду 2018 года и составили 2,7 млрд рублей. Самой востребованной отраслью для патентной системы налогообложения является розничная торговля. В первом полугодии в этой сфере было приобретено 30 тыс. патентов, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 14%", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

В пресс-службе уточнили, что на втором месте услуги по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений. Арендаторы за первые шесть месяцев этого года приобрели 8,9 тыс. патентов (рост составил 33%). На третьем месте грузовые и пассажирские автоперевозки, на осуществление которых предприниматели приобрели соответственно 4,5 тыс. и 4,1 тыс. патентов (рост 13% и 33%).

"Рост поступлений связан с тем, что все больше работающих в Москве индивидуальных предпринимателей выбирают патентую систему налогообложения. Патент освобождает от уплаты НДС, НДФЛ, налога на имущество и торгового сбора, не требует вести бухучет и сдавать налоговую отчетность, что существенно упрощает ведение бизнеса. Данные за первое полугодие подтверждают это: с января по июль в Москве было приобретено 72,8 тыс. патентов, что на 22% превышает показатель аналогичного периода 2018 года", - цитирует пресс-служба руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы Дениса Тихонова.