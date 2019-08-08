"Ъ": Росэнергоатом может вложить в сооружение АЭС в РФ 880 млрд рублей до 2035 года

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Инвестиции Росэнергоатома в строительство новых атомных электростанций (АЭС) в России до 2035 года могут составить до 880 млрд рублей (в ценах 2021 года), сообщает газета "Коммерсантъ".

Издание отмечает, в частности, что эти средства могут быть направлены на строительство новой мощности на Курской АЭС-2 и Ленинградской АЭС-2. По данным источников газеты, такие предварительные расчеты были в целом одобрены на совещании в Минэнерго 2 августа.

Как сообщалось в сентябре 2018 года со ссылкой на презентацию к выступлению заместителя генерального директора "Росэнергоатома" Александра Хвалько на конференции "Новая Россия - новая энергетика. Генерация будущего", концерн в период с 2016 по 2035 годы планирует ввести в эксплуатацию 19 новых энергоблоков АЭС суммарной мощностью 21,4 ГВт. Из материалов следовало, что в график ввода новых блоков включены плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов", которая заменит мощности Билибинской АЭС на Чукотке (ее ввод запланирован до 2020 года), новый блок БН-1200 с реактором на быстрых нейтронах мощностью 1200 МВт, решение о строительстве которого еще не принято (его ввод в Генсхеме запланирован в 2031-2035 годах).

"Коммерсантъ" отмечает, что изначально объем инвестиций в новые АЭС в РФ до 2035 г. оценивался в 1,16 трлн рублей, но был снижен - в частности, из-за переноса сроков строительства нового типа реактора БН-1200."В итоге из-за ограничения роста тарифов уровнем инфляции ввод БН-1200, скорее всего, перенесут на 2036 год, чтобы снизить траты энергорынка", - пишет газета со ссылкой на источники.