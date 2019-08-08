Выручка "Мегафона" по МСФО во втором квартале выросла на 4,5%

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Консолидированная выручка "Мегафона" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась во втором квартале 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 г. на 4,5% и составила 85,6 млрд рублей с учетом применения новых стандартов. Об этом говорится в сообщении оператора.

Показатель OIBDA компании за отчетный период с учетом влияния МСФО вырос на 20,6%, до 38,9 млрд руб., без учета МСФО - на 4,7%, до 33,8 млрд рублей. Сервисная выручка "Мегафона" за апрель - июнь увеличилась на 3,3% и достигла 78,8 млрд рублей, что было обеспечено продолжающимся ростом выручки от передачи данных и активным продвижением цифровых услуг, указали в компании.

Чистая прибыль "Мегафона" без учета МСФО во втором квартале 2019 года снизилась на 44%, составив 3,7 млрд рублей. С учетом применения новых стандартов чистая прибыль по итогам отчетного периода составила 2,9 млрд рублей, снизившись на 56,9%. Снижение прибыли в компании объясняют ростом финансовых расходов в связи с привлечением дополнительного финансирования для трех раундов выкупа акций и GDR в течение 2018 года и первой половины 2019 года.

CAPEX оператора во втором квартале 2019 г. вырос на 1,2%, до 16,4 млрд рублей. Кроме того, свободный денежный поток для акционеров без учета МСФО снизился на 22,7% и составил 6,1 млрд рублей также за счет роста финансовых расходов для финансирования выкупа акций и GDR у миноритарных акционеров. Чистый долг компании сократился с 363,3 млрд на 31 марта 2019 года до 360,6 млрд рублей на 30 июня 2019 года.

Число мобильных абонентов за второй квартал 2019 года почти не изменилось и составило 77,6 млн. При этом число пользователей передачи данных выросло за отчетный период на 6,9%, до 34,4 млн человек.

Результаты за первое полугодие

По итогам первого полугодия 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. выручка "Мегафона" по МСФО с учетом применения новых стандартов выросла на 4,6%, до 165,8 млрд рублей. При этом выручка от услуг мобильной связи увеличилась на 4,3% и составила 138,4 млрд рублей, от продажи оборудования и аксессуаров - на 25,5%, до 14,3 млрд рублей. Вместе с тем выручка от услуг фиксированной связи снизилась на 8,4%, до 13,1 млрд рублей.

Показатель OIBDA "Мегафона" за январь - июнь 2019 года вырос на 18% и составил 74,1 млрд рублей. Чистая прибыль при этом сократилась на 58%, до 5,1 млрд рублей. CAPEX оператора по итогам первого полугодия уменьшился на 1,3% до 24,4 млрд рублей.

В начале июня дочерняя структура "Мегафона" - "Мегафон финанс" - выкупила 0,8% акций оператора, которые ранее находились на руках у миноритарных акционеров. В результате компания получила контроль над 100% акций оператора.