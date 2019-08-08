"Мегафон" планирует инвестировать до 2 млрд рублей в обновление розничной сети

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. "Мегафон" намерен потратить в течение нескольких лет до 2 млрд рублей на обновление порядка 1 тыс. своих точек розничных продаж. Об этом в ходе телефонной конференции по итогам квартальной финансовой отчетности заявил директор по стратегии и развитию бизнеса компании Александр Соболев.

"На сегодняшний день мы целимся в этом проекте обновить до 1 тыс. наших точек продаж, сделать их более современными, цифровыми. Мы планируем выделить инвестиции до 2 млрд рублей в этот проект в ближайшие несколько лет. Для нас это очень существенный шаг вперед", - подчеркнул он.

По словам Соболева, задачей проекта является не увеличение числа точек продаж, а намерение "обновить существующие точки в ключевых локациях, чтобы быть более релевантными цифровому клиенту". "Точки продаж, наоборот, надо сокращать, здесь мы в абсолютном консенсусе с рынком", - подтвердил он.

Соболев уточнил, что проект по обновлению сети будет включать в себя установку нового оборудования, обновление ассортимента, установку цифровых витрин, обучение консультантов продавать новые услуги. "Мы уже стартовали с "пилотами" в Москве и в крупнейших миллионниках. В следующем году их число будет доведено до нескольких сотен и так будет постепенно расти в ближайшие несколько лет", - отметил он.