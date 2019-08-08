Чистая прибыль ВТБ по МСФО за первое полугодие снизилась на 23%

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за шесть месяцев 2019 года составила 76,8 млрд рублей против 99,8 млрд рублей годом ранее, следует из отчетности банка.

"Чистая прибыль в первом полугодии 2019 года сократилась на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 76,8 млрд рублей на фоне сужения чистой процентной маржи и отрицательной динамики прочих операционных доходов. Чистая процентная маржа в первом полугодии 2019 года находилась под давлением, в результате чего чистые процентные доходы группы ВТБ снизились на 10,3%; прочие операционные доходы сократились на 68,0% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года", - отмечается в материалах банка.

За второй квартал 2019 года банк заработал 30,3 млрд рублей. При этом ВТБ сохраняет ориентир по прибыли за текущий год на уровне 200 млрд рублей, сообщил журналистам финансовый директор группы, первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Олюнин.

Кредиты и депозиты

Согласно отчету, в первом полугодии 2019 года кредитный портфель группы увеличился на 1,7%, до 11,6 трлн рублей на фоне высокого роста объема кредитования физических лиц. Портфель кредитов юридическим лицам в указанный период снизился на 1,3% с начала года. При этом во втором квартале 2019 года объем корпоративного кредитования возрос на 2,5%, в то время как рост розничного кредитования замедлился до 4,2% за квартал (по сравнению с 5,9% за первый квартал 2019 года). Рыночная доля группы в сегментах корпоративного и розничного кредитования в России составила 19,3% и 18,4%, увеличившись с начала года на 70 базисных пунктов и 60 базисных пунктов соответственно.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле на 30 июня 2019 года составила 5,7% (без изменений по сравнению с 1 января 2019 года) и сократилась на 10 базисных пунктов по сравнению с 31 марта 2019 года.

Средства клиентов выросли до 10,7 трлн рублей на 30 июня 2019 года, увеличившись по итогам первого полугодия на 3,2%.

По данным отчетности на 30 июня 2019 года, коэффициенты достаточности капитала и достаточности капитала первого уровня ВТБ составили 13,2% и 12% соответственно против 13,5% и 12% на 1 января 2019 года.