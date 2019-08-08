Эксперты: мировая кампания против пластика не окажет большого эффекта на российскую нефть

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Возможное снижение потребности в продукции нефтехимии на фоне глобального ужесточения регулирования обращения пластика не окажет значительного влияния на спрос на российскую нефть, хотя может к 2030 году сократить мировое потребление этого сырья примерно на 2%. Такого мнения придерживаются эксперты Аналитического центра при правительстве России.

В опубликованном ими бюллетене отмечается, что в долгосрочной перспективе производство пластика влияет на рост глобального спроса на нефти. В частности, по оценке Мирового энергетического агентства (МЭА), вклад этой отрасли составит около 30% в перспективе до 2030 года и около 50% в период до 2050-го. Также предполагается, что потребность в продукции газохимии обеспечит дополнительный спрос на газ к 2030 году в объеме свыше 50 млрд куб. м, что обеспечит 6-7% прироста мирового спроса.

"Резкое изменение регулирования обращения важнейших продуктов нефтехимии, прежде всего пластиков, сильно скажется на динамике глобального нефтяного рынка, в меньшей степени - мировых рынков газа", - говорится в бюллетене.

В частности, базовый сценарий энергетического прогноза ВР предполагает существенный рост использования нефти как сырья для нефтехимии - на 7 млн баррелей в день с 2017 по 2040 год. При этом в прогнозе уже учтено ужесточение регулирования использования пластиков, которое, по оценкам экспертов, должно к 2040 году снизить потенциальное потребление на 3 млн баррелей в день. В свою очередь, в МЭА полагают, что прирост потребления нефти для целей нефтехимии достигнет 7 млн баррелей в день только к 2050 году, а к 2030-му он составит только 3,2 млн баррелей в день.

Ситуация на рынке России

Вместе с тем эксперты отмечают, что в России отказ от использования одноразовых пластиковых изделий пока только обсуждается, а масштабы нефтегазохимии в российском ТЭК "не следует переоценивать". В частности, по оценкам Аналитического центра, для обеспечения российской отрасли нефтегазохимии нафтой и сжиженными углеводородными газами начиная с 2010 года требовалось менее 5,5% добываемой нефти и менее 10,5% попутного нефтяного газа.

В случае реализации глобальных инициатив по ограничению использования пластика более тяжелыми для российской экономики могли бы стать риски для экспорта нефти, отмечают аналитики.

"Возможное снижение потребностей в продукции нефтехимии вследствие ужесточения регулирования обращения пластиков к 2030 году при неблагоприятном сценарии может сократить потребность в нефти для этих целей в пределах 2 млн баррелей в день, или около 2% мирового потребления нефти относительно базовых сценариев BP и МЭА. Это соответствует потере около 20% глобального потребления нефтехимической продукции, что станет фактором серьезного повышения давления на российские предприятия на внешних рынках. В то же время сокращение спроса на российскую нефть под воздействием этого фактора далеко не столь болезненно", - отмечают аналитики центра.

В частности, по их данным, в глобальном масштабе такое снижение эквивалентно действующим ограничениям поставок в рамках соглашения ОПЕК+. Вместе с тем возникновение этого эффекта будет постепенным и придется на тот период, когда рост российской добычи и без того будет маловероятным, заключают специалисты.