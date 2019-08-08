Власти Москвы закупят коммунальную технику на сумму более 1,3 млрд рублей

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Столичные власти закупят более 130 единиц коммунальной техники через аукцион. Начальная цена контракта составляет 1,3 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике.

"132 единицы коммунальной техники для ГБУ "Автомобильные дороги" поставит победитель электронного аукциона. В общей сложности коммунальная техника будет обслуживать 2,2 млн кв. км столичных дорог. Начальная цена контракта - 1,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что аукционная документация подразумевает поставку 132 комбинированных машин разной комплектации, которые будут проводить уборку дорожного полотна вне зависимости от сезона. Необходимость проведения процедуры обусловлена увеличением площадей уборки Москвы в 2019 году на 7%.

"Коммунальные машины, выполняющие уборку дорожного полотна, выйдут до конца этого года на важные автомобильные трассы города. Новая техника появится на участках Северо-Восточной хорды, дорог А-101, М-3, а также на магистрали "Солнцево-Бутово-Видное" и на участке железнодорожного переезда вблизи станции Щербинка", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадия Дегтева.