СМИ сообщили о запуске грузового железнодорожного маршрута Чжэнчжоу - Москва

ТАСС, 8 августа. Новый грузовой поезд по маршруту Китай - Европа запущен в центральной китайской провинции Хэнань. Он связывает региональный административный центр город Чжэнчжоу с Москвой, сообщает в четверг агентство "Синьхуа".

"Новый маршрут поможет снизить транспортные расходы для компаний, стремящихся освоить российский рынок", - цитирует агентство заявление инициатора нового международного маршрута компании Zhengzhou International Hub Development and Construction.

Двусторонняя торговля между КНР и РФ в последние годы растет, Китай является крупнейшим торговым партнером России в течение девяти лет подряд, отмечает "Синьхуа". "В торговле между Россией и провинцией Хэнань также был зарегистрирован быстрый рост. Продукты питания, вина и напитки являются основным импортом из России, в то время как продукция электронной промышленности и изделия из стали составляют основу экспорта этого региона в РФ", - уточняет агентство.

Китайско-европейское грузовое железнодорожное сообщение - одно из важнейших транспортных направлений китайской инициативы "Один пояс - один путь". Оно начало действовать в 2011 году и с тех пор быстро растет. Из Чжэнчжоу первый грузовой поезд по нему отправился в Гамбург в июле 2013 года. В настоящее время грузовое железнодорожное сообщение с Европой имеют 12 китайских городов - крупнейших индустриальных хабов.