Средства от размещения гособлигаций в России поступили в Белоруссию

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Белоруссия завершила размещение двух выпусков государственных облигаций (серий 03 и 04) общим объемом 10 млрд российских рублей на финансовом рынке России, деньги поступили. Об этом сообщил в четверг заместитель министра финансов республики Андрей Белковец.

"Деньги поступили на счет министерства финансов. Совокупный спрос на облигации в 4,5 раза превысил ту сумму, которую мы хотели занять. Наш объем выпуска по двум траншам был 10 млрд российских рублей, а заявки были поданы более чем на 45 млрд российских рублей", - сказал замминистра, слова которого приводит агентство БелТА. Он напомнил, что всего было более 60 заявок от различных инвесторов, среди которых российские банки, управляющие и инвестиционные компании, физлица, а также нерезиденты Российской Федерации.

Белковец отметил, что по итогам размещения двух выпусков гособлигаций 7% приобретено нерезидентами РФ. "Это иностранные компании - американские, европейские. Остальная часть - 93% - это уже российские инвесторы. В том числе 15% от всего объема приобрели физлица, 78% - юрлица (банки, инвесткомпании, управляющие компании)", - отметил замминистра.

По его словам, сроки размещения на российском рынке трех выпусков гособлигаций сроком на пять лет на сумму 20 млрд российских рублей министерство финансов определит, исходя из рыночной конъюнктуры. "Потребности в оперативном дополнительном размещении бумаг у нас нет. Будем смотреть на рынок осенью и, исходя из этого, принимать решение, стоит ли нам в этом году что-то размещать или уже всю сумму в 2020-м", - пояснил Белковец.

Ранее сообщалось, что зарегистрирован проспект эмиссии ценных бумаг Белоруссии на общую сумму 30 млрд российских рублей, включающий пять выпусков облигаций серий 03-07, в том числе два выпуска сроком три года на общую сумму 10 млрд российских рублей и три выпуска сроком пять лет на общую сумму 20 млрд российских рублей. Процентная ставка по первому купону по двум выпускам гособлигаций составляет 8,65% годовых, что соответствует величине купонного дохода за первый купонный период в размере 43,13 российских рублей на одну облигацию. Процентная ставка по второму-шестому купонам равна процентной ставке по первому купону. Срок погашения установлен в 1092-й день с даты начала размещения облигаций по обоим выпускам.

Также определены даты выплаты доходов по облигациям: 5 февраля 2020 года - за первый купонный период, 5 августа 2020 года - за второй, 3 февраля 2021 года - за третий, 4 августа 2021 года - за четвертый, 2 февраля 2022 года - за пятый, 3 августа 2022 года - за шестой. Банками-организаторами эмиссии выступают Газпромбанк, ПАО "Совкомбанк", ПАО Банк "ФК Открытие", соорганизатором - Евразийский банк развития.