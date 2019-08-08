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"Газпром нефть" в первом полугодии увеличила чистую прибыль по МСФО на 29,2%

Прибыль за отчетный период составила до 215 млрд рублей

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в первом полугодии 2019 года выросла на 29,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года - до 215 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка за отчетный период увеличилась на 6,8%, до 1,215 трлн рублей, скорректированный показатель EBITDA - на 10,8%, до 408 млрд рублей.

"Рост операционного денежного потока компании обеспечил получение положительного свободного денежного потока в первом полугодии 2019 года в размере 125,2 млрд рублей", - сообщили в компании.

Капитальные затраты "Газпром нефти" в первом полугодии 2019 года выросли на 13%, до 183 млрд рублей. Основной рост пришелся на сегмент переработки нефти и составил 47,8% из-за расходов на Омском НПЗ в связи с реализацией проектов глубокой переработки.

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