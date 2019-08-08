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Акции ВТБ на Мосбирже подешевели на 1,8% после выхода финансового отчета

Согласно отчету, чистая прибыль кредитной организации за январь - июнь снизилась на 23%, до 76,8 млрд рублей

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Обыкновенные акции банка ВТБ подешевели в ходе торгов на Московской бирже на 1,77% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 4,0125 коп. за бумагу, свидетельствуют данные торгов.

Котировки акций банка перешли к снижению после публикации финансовой отчетности ВТБ по международным стандартам за первое полугодие 2019 года. Согласно отчету, чистая прибыль кредитной организации за январь - июнь снизилась на 23%, до 76,8 млрд рублей на фоне сужения чистой процентной маржи и отрицательной динамики прочих операционных доходов.

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