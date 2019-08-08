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Численность безработных в России за неделю сократилась на 0,3%

По данным Минтруда, насчитывается 730 тыс.безработных

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Численность официально зарегистрированных безработных граждан РФ сократилась с 24 по 31 июля на 0,3% и составила 730 тыс. человек, сообщила в четверг пресс-служба Минтруда.

"С 24 по 31 июля 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,3% и составила 730,4 тыс. человек", - говорится в сообщении.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 58 регионах, при этом в 24 субъектах отмечен рост показателя.

Суммарная численность работников, которые находились в простое по инициативе администрации, работали неполное рабочее время и были в вынужденных отпусках, составила 94 593 человека, уточнили в пресс-службе. По данным Минтруда, работодатели заявили в органы службы занятости 1,75 млн вакансий.

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