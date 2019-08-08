Карелия получит 97 млн рублей из резервного фонда на покупку 17 автобусов

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Правительство РФ выделит Минтрансу 97 млн рублей из резервного фонда для предоставления субсидии республике Карелия на покупку 17 автобусов, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Транспорт приобретут для нужд государственного предприятия "Карелавтотранс". Контролировать использование бюджетных средств будет Минтранс, ведомство должно предоставить доклад до 1 февраля 2020 года.

Ранее сообщалось, что доходная часть бюджета Карелии на 2019 год увеличена на 2,4 млрд рублей, рост произойдет в том числе за счет поступления трансфертов из федерального бюджета. Планируется, что более 308 млн рублей направят на ремонты зданий в преддверии празднования 100-летия образования Республики Карелия, более 67 млн рублей - на устранение нарушений пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения, образования, культуры и социальной защиты.