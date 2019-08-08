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Минпромторг в 2020 году анонсирует выпуск нового электромобиля в России

В ведомстве также напомнили. что в ближайшее время начнется серийное производство первого российского электромобиля Zetta

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Минпромторг РФ совместно с крупнейшими международными автопроизводителями в 2020 году анонсирует выпуск нового электромобиля на российском рынке. Об этом сообщил замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов в ходе VII Международного евразийского форума такси.

"В следующем году мы совместно с крупнейшими международными автопроизводителями, которые сегодня по праву являются российскими, потому что имеют активы в РФ, обязательства перед правительством РФ в глубокой локализации технологии. Мы в следующем году анонсируем выпуск очередного электромобиля", - сказал он.

Морозов напомнил, что в ближайшее время начнется серийное производство первого российского электромобиля Zetta.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью "Авто Mail.ru" сообщил, что серийное производство Zetta может начаться до конца 2019 года, если компания завершит сертификацию осенью.

Zetta - первый российский электромобиль, который будет серийно выпускаться в Тольятти.

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