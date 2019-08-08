В Руспродсоюзе связали подорожание черного хлеба с ростом цен на зерно

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Руспродсоюз связывает рост цен на черный хлеб в России с повышением стоимости зерна, которое произошло в январе - марте 2019 года. Такую точку зрения ТАСС высказала представитель ассоциации Ирина Нагайцева.

Ранее издание РБК со ссылкой на данные Росстата сообщило, что в январе - июле хлеб в магазинах подорожал на 7,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Больше всего подорожал черный хлеб - на 9,6%.

"Рост цен на полке в первом полугодии является отложенным повторением оптовой динамики. Его причина заключается в повышении цен на зерно, которое началось еще в августе прошлого года. С января по март мы наблюдали новый виток роста цен на сырье", - сказала Нагайцева.

Она отметила, что это, в свою очередь, спровоцировало рост себестоимости и отгрузочной цены на хлеб. "Ввиду достаточно длительной процедуры согласования изменения цен в торговых сетях, на полке данные изменения мы смогли увидеть на протяжении первого полугодия", - добавила она.

В начале 2019 года Руспродсоюз сообщал, что цены на пшеничную муку высшего сорта, на которую приходится треть себестоимости хлеба, за прошлый год выросли на 30%. Тогда же ассоциация прогнозировала, что это может привести к росту цен на хлеб на 6-7%. В свою очередь, в Минсельхозе заявляли о том, что конечная цена хлеба мало зависит от стоимости муки, а рост цен на хлеб соответствует уровню инфляции.