КТК-Р направит на строительство моста в Астраханской области порядка 200 млн рублей

АСТРАХАНЬ, 8 августа. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум-Р (КТК-Р) вложит 200 млн рублей в строительство моста через реку Кигач между селами Малый Арал и Байбек в Красноярском районе Астраханской области, сообщил в четверг журналистам генеральный директор компании Николай Горбань, который находится с рабочей поездкой в Астрахани.

Тема ремонта мостовых сооружений в Астраханской области поднималась в мае этого года в Ахтубинске на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. В регионе 160 из 283 мостовых объектов находятся в аварийном и неудовлетворительном состоянии. На реконструкцию только аварийных мостов требуется 2 млрд рублей, еще порядка 14 млрд рублей - на предаварийные. При этом поддержание в рабочем состоянии мостов жизненно необходимо для региона, так как одна треть населения проживает в селах на островах.

"Мост [планируем построить] через реку Кигач. Там есть проблема. <...> Поэтому мы приняли решение построить там стационарный мост. Это будет стоить, наверное, порядка 200 млн рублей", - сказал Горбань.

Он отметил, что сейчас между селами, где проживает более 600 человек, работает паромная переправа, но этого недостаточно. Консорциум уже начал подготовку проектно-сметной документации. Приступить к строительным работам планируется в первом полугодии 2020 года. Сдача моста в эксплуатацию запланирована на начало 2021 года.

"В Астраханской области мы испытываем проблемы с мостами, которые находятся в аварийном и предаварийном состоянии. В ряде районов мы вынуждены организовывать паромные переправы ввиду того, что нет мостовых переходов. Поэтому данный проект важен для региона", - пояснил врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин.

По информации пресс-службы главы региона, Астраханская область сотрудничает с КТК-Р более 20 лет. В благотворительные программы на территории региона компания инвестировала уже более 900 млн рублей. КТК-Р занимается транспортировкой нефти из Казахстана через Новороссийск на мировые рынки. Протяженность трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1,511 тыс. км.