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Группа ВТБ рассматривает дальнейшую консолидацию акций НПФ "Магнит"

Ранее стало известно, что банк стал косвенным владельцем более 80% акций фонда

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Банк ВТБ, ставший в феврале косвенным владельцем 80,008% акций краснодарского НПФ "Магнит" (обслуживает сотрудников структуры ритейлера "Магнит" АО "Тандер"), рассматривает дальнейшую консолидацию акций фонда. Об этом в ходе телефонной конференции сообщил член правления банка Дмитрий Пьянов.

"Да, можно ожидать дальнейшей консолидации", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Пьянов не раскрыл сумму сделки, состоявшейся в феврале, но отметил, что сумма была незначительная.

В отчетности банка указано, что группа ВТБ рассчитывает за счет приобретения расширить продуктовую линейку "Пенсионный бизнес".

По данным ЦБ на 25 июля 2018 года, 80,01% НПФ "Магнит" принадлежало основателю сети "Магнит" Сергею Галицкому через ЗАО "Объединенный капитал". Оставшиеся 19,99% НПФ контролировало ПАО "Магнит" через АО "Тандер".

Сеть магазинов "Магнит" основана в 1994 году Сергеем Галицким. В феврале 2018 году ВТБ купил у Галицкого 29,1% акций "Магнита" за 138 млрд рублей.

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