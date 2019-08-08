Средние цены на бензин в России с 29 июля по 4 августа выросли на 2 копейки

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 29 июля по 4 августа 2019 годна выросли на 2 копейки по сравнению с уровнем неделей ранее и составили 44,58 рублей за 1 л. Цена дизельного топлива не изменилась и осталась на уровне 46,14 рублей за 1 л, следует из материалов Росстата.

В том числе средние цены на бензин Аи-92 за отчетный период поднялись на 1 копейку и составили 42,23 рублей за литр, бензин Аи-95 подорожал на 2 копейки, до 45,64 рублей за 1 л, а Аи-98 стал дороже на 8 копеек, до 51,31 рублей за 1 л.

За предыдущую неделю повышение цен на бензин зафиксировано в 43 центрах субъектов РФ, наиболее заметное - в Улан-Удэ, на 0,7%.

Снижение цен на бензин отмечалось в Красноярске - на 0,7%, в Петрозаводске - на 0,4%, в Иваново, Перми, Кызыле и Кемерово - на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге за предыдущую неделю цены на автомобильный бензин не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 38,90 до 44,16 рублей, марки АИ-95 - от 41,90 до 49,25 рублей, марки АИ-98 - от 48,60 до 54,70 рублей за 1 л.

Объем выпуска автомобильного бензина в РФ за отчетную неделю уменьшился на 1,3%, до 842,2 тыс. тонн, а объем дизельного топлива вырос на 0,4%, до более 1,65 млн тонн.