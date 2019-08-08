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Международные резервы России за неделю снизились на $3,1 млрд

Как сообщает ЦБ, их объем составил $516,8 млрд
Здание Центробанка РФ Гавриил Григоров/ТАСС
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Здание Центробанка РФ
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 2 августа 2019 года составили $516,8 млрд, что на $3,1 млрд ниже уровня неделей ранее, сообщает Банк России.

Объем международных резервов уже девятую неделю подряд превышает установленный ЦБ целевой уровень в $500 млрд.

Снижение резервов на 0,6%, по информации регулятора, произошло "вследствие отрицательной переоценки, отчасти компенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизацией золота".

Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

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