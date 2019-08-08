ЦБ опубликовал график заседаний совета директоров регулятора по вопросам ДКП на 2020 год

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Банк России определил график заседаний совета директоров ЦБ по вопросам денежно-кредитной политики (ДКП) на 2020 год. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Первое заседание совета директоров ЦБ по вопросам ДКП в 2020 году пройдет 7 февраля, а последнее - 18 декабря. Всего по вопросам ДКП состоится восемь заседаний.

С марта 2019 года регулятор публикует доклад о денежно-кредитной политике через неделю после заседания совета директоров, на котором будет приниматься решение по ключевой ставке. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина поясняла, что это позволит более полно отражать в докладе логику уже принятого решения.