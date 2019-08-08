В Петербурге разрабатывают новую промышленную политику города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Власти Петербурга разрабатывают новую промышленную политику города, которая в том числе предполагает повышение уровня кооперации предприятий, новые меры их поддержки и другое. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Юрий Калабин.

"Мы разрабатываем новую промышленную политику города. Новую концепцию я обсуждаю со всем промышленным сообществом - она не должна быть "придумкой" комитета. Новая политика должна быть принята и гражданской, и военной промышленностью, и предпринимательством", - сказал он.

По словам Калабина, предполагается, что новая политика будет реализована в виде соответствующих постановлений правительства города. Власти рассчитывают выработать концепцию в следующем году. Собеседник уточнил, что одной из основных целей новой стратегии будет повышение кооперации между промышленными предприятиями.

"Компаниям необходимо наладить взаимодействие между собой. К сожалению, сейчас уровень кооперации в городе явно не достаточен", - отметил он. По мнению чиновника, развитие взаимодействия позволит уходить предприятиям от схемы производства полного цикла, отдавая несущественные процессы другим, а самим концентрироваться на развитии основных компетенций.

Для развития кооперации предполагается повышать ее уровень в отраслевых кластерах Санкт-Петербурга. "Необходимо повышать степень кооперации внутри кластеров. Она не должна быть ограничена минимумом в размере 20%, требуемым по закону. Кластер должен стремиться к росту выпускаемой продукции, выпуску новой продукции и повышению уровня кооперации для снижения себестоимости. Если этого не происходит, мы должны переформатировать кластерный подход, что и является одной из предлагаемых целей нашей новой политики", - считает председатель комитета.

Он предлагает передать управление кластерами инжиниринговым компаниям, а не управляющим, как в настоящее время. "У инжиниринговой компании должна быть активная позиция внутри кластера, то есть она должна получать финансирование, распределять его внутри предприятий кластера и координировать производственную деятельность кластера", - пояснил Калабин.

Новые меры поддержки

В рамках разработки новой промышленной политики идет формирование и новых инструментов поддержки предприятий.

"В следующем году мы рассчитываем ввести субсидию на промышленный дизайн. Промышленный дизайн - это неотъемлемая часть производства товара, которая неразрывно связана с его клиентоориентированностью и, в конечном итоге, с успешной продажей", - сказал глава комитета.

По его словам, в настоящее время промышленная продукция городских предприятий по большей части уступает с точки зрения дизайна и удобства для конечного потребителя зарубежным аналогам. "В Санкт-Петербурге распространено производство медицинских приборов, но если вы посмотрите на них, то увидите разницу по сравнению с западными аналогами. Они не дотягивают до лучших мировых образцов ни по эстетике, ни по уровню комфорта. При этом по своим характеристикам наши приборы нисколько не отличаются от зарубежных, а зачастую и превосходят. К сожалению, я мало где видел у нас интересные решения с точки зрения промышленного дизайна", - отметил собеседник.

Среди обновленных мер поддержки будут не только субсидии. Разнообразные инструменты будут применены и в других комбинациях - налоговые льготы для промышленных зон, скидки по аренде помещений, кредиты на льготных условиях. "Мы хотим, чтобы инициатива о необходимых сочетаниях мер поддержки исходила непосредственно от предпринимательского сообщества" - отметил Калабин.

В настоящее время в Петербурге работает 11 территориальных кластеров в таких отраслях промышленности, как фармацевтика, IT-технологии и радиоэлектроника, энергетика и чистые технологии, композитная, автомобильная отрасли, в числе которых более 600 организаций. Из них 466 - это субъекты малого и среднего предпринимательства.

По данным комитета, в 2018 году объем отгруженной промышленной продукции по Санкт-Петербургу составил 3,3 трлн рублей, что на 14,8% больше уровня 2017 года. Доля Санкт-Петербурга в общем объеме машиностроительной продукции по России составила 11,2%, в выпуске автомобилей - около 23%. В прошлом году вклад промышленного комплекса в формирование доходной части бюджетов всех уровней по сравнению с другими секторами экономики города являлся наибольшим - 48,8%.