Эксперты ожидают объем продаж автомобилей в Петербурге на уровне прошлого года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам 2019 года ожидаются на уровне прошлого года, когда было реализовано почти 160 тыс. машин. Такой прогноз в беседе с корреспондентом ТАСС озвучил генеральный директор автохолдинга "Аларм-моторс" (Петербург, занимает четвертое место по объемам продаж машин в городе) Роман Слуцкий.

"Я думаю, что, скорее всего, - <...> мы не провалимся ниже нуля, <...> рынок (продаж автомобилей по итогам года - прим. ТАСС) будет на уровне 0-1% роста", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По консервативному прогнозу генерального директора специализированного аналитического агентства "Auto-Dealer-СПб" Михаила Чаплыгина, объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Петербурге в 2019 году останется на уровне предыдущего года. "Консервативный прогноз от минус 1% до плюс 1% по году", - сказал он ТАСС.

Эксперт добавил, что максимальный рост продаж может составить до 5%, а максимальное падение - до 3%. "Будет сейчас проблема, что продажи автомобилей Ford во втором полугодии прошлого года очень хорошо росли. У компании были очень большие объемы, сейчас она ушла с рынка. Если в первой половине года продажи были, сейчас уже видно по июлю, что машины заканчиваются. Соответственно, база Ford может сыграть на минус", - отметил Чаплыгин.

Как сообщалось, Ford Sollers 27 марта этого года объявил о намерении прекратить производство легковых автомобилей в России к концу июня 2019 года. Ford Sollers в июне завершил производство автомобилей на заводе в Набережных Челнах в Татарстане, где выпускали модели Ford Fiesta и Ford Ecosport, и во Всеволожске Ленинградской области (Ford Focus и Ford Mondeo).

"На самом деле Ford уже давно не имел значительной доли в легковом сегменте. Доля его на рынке составляла около 3% в Петербурге. (…) Уход Ford не очень повлияет на то, как будет вести себя рынок. Я думаю, что новые бренды, сильные бренды просто заберут эту долю себе", - уверен Слуцкий.

Об авторынке Петербурга

По данным "Auto-Dealer-СПб", продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей за первое полугодие 2019 года в Петербурге составили 73,82 тыс. единиц, что на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля Петербурга в общем объеме продаж новых машин в России по итогам января-июня 2019 года составила 8,9% (год назад - 8,8%). Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Петербурге за 2018 год выросли на 15% до 159,3 тыс. единиц.

В пресс-службе городского комитета по промышленной политике и инновациям отмечали ТАСС, что доля производства легковых автомобилей заводами Петербурга в России в 2018 году составила 23,5%. Здесь размещены производства компаний "Тойота", "Ниссан" и "Хендэ".